Новосибирские полицейские приняли участие в совернованиях по плаванию

В рамках Спартакиады ГУ МВД России по Новосибирской области по служебно-прикладным видам спорта на 2023 год в плавательном бассейне «Динамо», состоялись соревнования по плаванию среди подразделений и организаций ГУ МВД России по Новосибирской области.