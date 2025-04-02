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Царьград

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В Нацбанке Украины предложили замену копейкам: курс на "шаги"

В Нацбанке Украины предложили замену копейкам: курс на "шаги"

Национальный банк Украины предложил заменить копейки на "шаги". Глава Нацбанка Андрей Пышный ожидает одобрения Верховной Радой, уверяя, что это не повлияет на покупательную способность гривны.

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