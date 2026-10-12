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Ушла из жизни мать дирижера Южно-Сахалинского симфонического оркестра Тиграна Ахназаряна

Ушла из жизни мать дирижера Южно-Сахалинского симфонического оркестра Тиграна Ахназаряна

Скончалась пианистка, профессор Ереванской государственной консерватории Гаяне Ахназарян — мать дирижера Южно-Сахалинского городского симфонического оркестра Тиграна Ахназаряна.

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