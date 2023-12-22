В новом году жилье может подешеветь

Правительство приняло решение скорректировать ряд параметров льготных ипотечных программ: по Дальневосточной и Арктической ипотеке с 6 до 9 миллионов рублей увеличен предельный размер кредита, а первоначальный взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8 процентов годовых, повышен до 30 процентов.