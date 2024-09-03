 Главу городского поселения на Кубани задержали прямо во время совещания

Главу городского поселения на Кубани задержали прямо во время совещанияГлава Черноморского городского поселения Кубани Владимир Жигулин задержан накануне во время совещания в администрации Северского района.
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