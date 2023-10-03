Средневековый исторический бой предложили признать видом спорта в России

Как пояснил Милонов, Россия стала «главным популяризатором и двигателем этого вида спорта в мире».«Благодаря отечественным энтузиастам исторического боя российские команды реконструкторов-спортсменов пользуются заслуженным уважением и авторитетом во многих странах, где этот вид состязаний также набирает популярность», — заявил депутат.
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