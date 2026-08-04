Провокация и беспредел. В школах и вузах Югры ученицы начали надевать никабы и хиджабы, игнорируя все законы

Капитал страны Акция против установленных правил внешнего вида в Югре набирает обороты. С октября 2025 года учебные заведения округа перешли на строгий светский дресс-код.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Из зала суда в депутаты: В Ростове «Единая Россия» тянет судимого мигранта-азербайджанца в депутаты
- Нас оккупировала Россия? Неудобные документы о тех, кто сам просил русского подданства, а теперь жалуется на оккупацию
- «Служит России и лично Путину». Экс-генпрокурор Грузии ушел добровольцем на СВО, сформировав свое подразделение
Свежие комментарии