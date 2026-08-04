Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Провокация и беспредел. В школах и вузах Югры ученицы начали надевать никабы и хиджабы, игнорируя все законы

Провокация и беспредел. В школах и вузах Югры ученицы начали надевать никабы и хиджабы, игнорируя все законы

Капитал страны Акция против установленных правил внешнего вида в Югре набирает обороты. С октября 2025 года учебные заведения округа перешли на строгий светский дресс-код.

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Комментарии
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Наталия
А зачем? Им и так хорошо, спокойно, спят себе в мягких креслах.
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1 м.
Михаил Бобко
Ну, для хохложопой ципсоты, априори, все кто поддерживает ВВП и не поддерживает анонимные гавностатейки - дураки.
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1 м.
Михаил Бобко
Хохложоп, чего замолчал? Вам свет декоммунизировали?
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4 н.