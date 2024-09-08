Армия России берёт в кольцо группировку ВСУ под Покровском

Активное продвижение вглубь обороны противника ведут российские военные в зоне проведения СВО. Наши десантники и мотострелки берут в окружение группировку ВСУ к югу от Красноармейска, который на Украине называют Покровском, выбивают противника с северо-западной окраины Красногоровки.
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