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Силы России за сутки пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области, уничтожили пять лодок и свыше 30 военных

Силы России за сутки пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области, уничтожили пять лодок и свыше 30 военных

Подразделения Российской Федерации в течение суток пресекли две попытки ВСУ форсировать реку Днепр в Херсонской области, уничтожили пять лодок и более 30 военнослужащих.

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