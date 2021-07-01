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Дефицит на рынке нефти сохранится в 3 квартале, цены могут достичь $80 - Citi

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости/Прайм. Дефицит на рынке нефти в третьем квартале сохранится даже при более высоком объеме добычи ОПЕК+ летом и приведет к дальнейшему росту цен на сырье, - они могут достичь 80 долларов за баррель, ожидают аналитики Citi.

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