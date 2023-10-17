Внёс в банкомат банкноту, а обратно получить не могу — почему так происходит

Мы уже привыкли к тому, что банкоматы умеют принимать деньги, хотя некоторое время банкоматы с функцией приёма денег (сash-in) были редкостью, и для того, чтобы внести деньги на счёт, нужно было обязательно идти в кассу банка.
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