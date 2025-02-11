МВД РФ перечислило надежные способы защиты смартфона от взлома и кражи

Защитить телефон от кибермошенников помогут несколько рекомендаций, сообщили в МВД России. В ведомстве посоветовали устанавливать сложные PIN-коды длиной от шести символов, а также использовать биометрическую защиту — отпечаток пальца или Face ID — для доступа к важным приложениям.