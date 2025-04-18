Отмечать профессиональный праздник в 12 лет? Да, если ты юнкор «Ту-тундры»!

Накануне Дня ямальских СМИ на городском телевидении вручили благодарности юным корреспондентам. Поздравить ребят пришли представители Методического центра развития образования Салехарда, Детско-юношеского центра и компании «Ростелеком».
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