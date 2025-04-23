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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Себастьян Феттель: «Ферстаппен стал читать гонку наперед, сочетая агрессию и опыт со своей скоростью»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель считает, что Макс Ферстаппен сумел заметно прибавить и стал очень сильным гонщиком.

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