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ДВО РАН: паразит-водоросль Coccomyxa угрожает моллюскам на Дальнем Востоке

ДВО РАН: паразит-водоросль Coccomyxa угрожает моллюскам на Дальнем Востоке

Ученые Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН (ННЦМБ ДВО РАН) считают, что недавно обнаруженные и пока малоизученные паразитические зеленые микроводоросли рода Coccomyxa представляет серьезную опасность для аквакультурных хозяйств моллюсков на Дальнем Востоке.

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