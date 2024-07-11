ДВО РАН: паразит-водоросль Coccomyxa угрожает моллюскам на Дальнем Востоке

Ученые Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН (ННЦМБ ДВО РАН) считают, что недавно обнаруженные и пока малоизученные паразитические зеленые микроводоросли рода Coccomyxa представляет серьезную опасность для аквакультурных хозяйств моллюсков на Дальнем Востоке.