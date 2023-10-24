Бывшего сотрудника ASML обвиняют в краже секретной информации для Huawei

По данным голландской газеты NRC, бывший сотрудник ASML Holding NV, обвиняемый в краже данных у производителя самого современного в мире оборудования для производства микросхем, перешёл на работу в компанию Huawei Technologies Co.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии