Польша тоже проиграла вчистую. Очень скоро полякам придется плакать горькими слезами

Алекс Сэм Ляхи до сих пор бредят Польшей от можа до можа( от моря до моря) хотя по сути своей стали среднестатическим европейским государством. Ну что ж мечтать не вредно, вредно не мечтать.

ТГ Татьяна Гусева Это урок не только для Польши или Украины. Это урок для всего мира, для тех, кто еще лелеет надежду наехать на Россию. Как говорится, не на тех напали!)