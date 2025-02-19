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Польша тоже проиграла вчистую. Очень скоро полякам придется плакать горькими слезами

Польша тоже проиграла вчистую. Очень скоро полякам придется плакать горькими слезами

ИНОСМИ Myśl Polska | Польша Украина проиграла, и она заплатит страшную цену за свою наивную веру в партнеров из евроатлантического мира, пишет MP.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Ляхи до сих пор бредят Польшей от можа до можа( от моря до моря) хотя по сути своей стали среднестатическим европейским государством. Ну что ж мечтать не вредно, вредно не мечтать.
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18 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Это урок не только для Польши или Украины. Это урок для всего мира, для тех, кто еще лелеет надежду наехать на Россию. Как говорится, не на тех напали!)
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9 час.
W
Walery
Прибалты должны исчезнуть... Уж очень они воинствнными становятся последнее время. Мешаются под ногами... на Балтийское море смотрят с жадностью как на собственное... хотя шпроты прибалтийские даже кошки и собаки у хороших хозяев совсем не едят.
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5 час.
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