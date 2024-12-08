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Петербургский дневник

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Прокуратура Московского района устанавливает причины пожара в ангаре на Рощинской улице

Прокуратура Московского района устанавливает причины пожара в ангаре на Рощинской улице

Сгорело помещение площадью 432 квадратных метра Прокуратура Московского района устанавливает причины и обстоятельства пожара в ангаре на улице Рощинская, 2, передает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

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