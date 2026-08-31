Тульская область примет Всероссийский фестиваль «Путь изобретателя»

Фестиваль «Путь изобретателя» охватит 20 регионов России, включая Тульскую область, и привлечёт более 750 тысяч молодых новаторов, представивших уже свыше 1,5 тысячи изобретений.
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