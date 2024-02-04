До 28-ми человек выросли списки жертв обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске

Среди погибших есть ребенок, еще 10 человек получили ранения – луганское правительство.Количество местных жителей Лисичанска, погибших в результате удара ВСУ по 2-этажному зданию местной пекарни, выросло до 28 человек.
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