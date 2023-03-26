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Перед матчем Россия-Ирак зрителей встретят танцовщицы

Организаторы матча на «Газпромарене» в Санкт-Петербурге пообещали погрузить болельщиков в атмосферу восточной сказки.

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