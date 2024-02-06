На Украине заявили о планах Зеленского обвинить Залужного в потере Авдеевки

president.gov.ua Киевские власти тянут с отставкой главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), чтобы обвинить его в потере Авдеевки, заявил в своем Telegram-канале экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.
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