iPhone Ultra откажется от Face ID и станет похож на Android-смартфон? Разницу между iPhone Ultra, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max показали на фото

iPhone Ultra может стать первым флагманским смартфоном Apple после iPhone X без Face ID iPhone Ultra официально представят 9 сентября, а вместе с ним Apple, по слухам, готовится отказаться от одного из самых узнаваемых элементов дизайна iPhone.
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