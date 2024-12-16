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ВСУ сбросили натовский кассетный боеприпас на гостиницу в Горловке

ВСУ сбросили натовский кассетный боеприпас на гостиницу в Горловке

ВСУ сбросили на гостиницу в Горловке в ДНР «натовский» кассетный боеприпас, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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