Более половины опрошенных россиянок ищут идеи для подарков в интернет-магазинах

Среди опрошенных женщин от 18 до 34 лет 60% ищут идеи для подарков в интернет-магазинах, при этом для аудитории от 50 лет этот показатель составляет 56%, говорится в сообщении аналитического агентства Oro.
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