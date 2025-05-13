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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анчелотти возглавит сборную Бразилии, Мирра в 1/4 финала, покер Боселли, «слава богу» в переговорах арбитров класико, «Спартак» обратился в ЭСК после дерби и другие новости

Анчелотти возглавит сборную Бразилии, Мирра в 1/4 финала, покер Боселли, «слава богу» в переговорах арбитров класико, «Спартак» обратился в ЭСК после дерби и другие новости

1. Бразилия объявила, что Анчелотти станет новым тренером сборной. Карло будет получать 10 млн евро в год, бонус за победу на ЧМ – 5 млн.

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