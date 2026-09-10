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Цыпер заявил о росте роли ИИ и традиционных СМИ в выборе туристов

Цыпер заявил о росте роли ИИ и традиционных СМИ в выборе туристов

Медиапотребление стало мультиплатформенным. Об этом заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер на заседании Комиссии по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере и рекламе и Комиссии по туристской индустрии в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

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