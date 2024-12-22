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Рекордное увеличение размера пособий на детей в 2025 году: изменения приятно радуют

Рекордное увеличение размера пособий на детей в 2025 году: изменения приятно радуют

Рекордное увеличение размера пособий на детей в 2025 году: изменения приятно радуют Ольга БезродняяС 2025 года в России ожидается значительное повышение размеров пособий на детей, что станет важным шагом в поддержке семей.

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