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Газета.ру

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Депутат Белик назвал страшилкой заявление о возможном конфликте России и США

Депутат Белик назвал страшилкой заявление о возможном конфликте России и США

Депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал намеренно распространяемыми "страшилками" заявление о возможной прямой конфронтации между Россией и США.

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