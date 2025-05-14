Депутат Белик назвал страшилкой заявление о возможном конфликте России и США

Депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал намеренно распространяемыми "страшилками" заявление о возможной прямой конфронтации между Россией и США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии