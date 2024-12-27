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Анастасия Волочкова надеется провести новогодние каникулы с дочерью Адриадной

Анастасия Волочкова надеется провести новогодние каникулы с дочерью Адриадной

Игорь Вдовин оставил дочь с Волочковой на время отдыха с новой женой и детьми Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что ее дочери Адриадне, которая решила остаться с отцом Игорем Вдовиным после развода родителей, стало некомфортно в новой семье родителя.

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