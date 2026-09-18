Власти Германии раскритиковали за топливную помощь с неясным результатом

Запланированные правительством Германии налоговые послабления для снижения цен на топливо раскритиковал президент немецкой ассоциации налогоплательщиков Райнер Хольцнагель, сообщила 18 сентября газета Rheinische Post.
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