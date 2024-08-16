Мадуро отверг предложения президентов Бразилии и Колумбии о перевыборах в стране

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг предложения лидеров Бразилии и Колумбии Лулы да Силвы и Густаво Петро о проведении внеочередных президентских выборов в стране, после того как оппозиция не признала результатов голосования.
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