Белый дом планирует лишить статуса беженцев порядка 240 тысяч украинцев

РФ

Раиса Фазлетдинова

Правильно сделают если отправят всех нахлебников домой. Пора уже с чужой шеи слезать и начинать работать у себя на малой родине (с заглавной буквы не могу написать...). Земля заждалась. Пора её обрабатывать, сеять... Скоро для хохлов ХАЛЯВА ЗАКОНЧИТСЯ ВЕЗДЕ. В других странах тоже начнут выпроваживать к себе домой загостившихся незванных"гостей". Как говорится: " НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ, РОТ НЕ РАЗЕВАЙ!"