Белый дом может лишить статуса беженца по меньшей мере 240 тысяч украинцев, находящихся в Соединенных Штатах, что может привести к их ускоренной депортации сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Трампа и источники, знакомые с этим вопросом.
Белый дом планирует лишить статуса беженцев порядка 240 тысяч украинцев
Комментарии
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РФ
Раиса Фазлетдинова
Правильно сделают если отправят всех нахлебников домой. Пора уже с чужой шеи слезать и начинать работать у себя на малой родине (с заглавной буквы не могу написать...). Земля заждалась. Пора её обрабатывать, сеять... Скоро для хохлов ХАЛЯВА ЗАКОНЧИТСЯ ВЕЗДЕ. В других странах тоже начнут выпроваживать к себе домой загостившихся незванных"гостей". Как говорится: " НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ, РОТ НЕ РАЗЕВАЙ!"
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19 час.
Андрей Шишинов
А ведь это будущее пушечное мясо даже в другие страны слинять не смогут. Если конечно не обзавелись гражданством других стран. При депортации высылка идёт в страну гражданства, т.е. на территорию бывшей украины.
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14 час.
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