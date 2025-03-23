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Картина дня. Финансы

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Белый дом планирует лишить статуса беженцев порядка 240 тысяч украинцев

Белый дом планирует лишить статуса беженцев порядка 240 тысяч украинцев

Белый дом может лишить статуса беженца по меньшей мере 240 тысяч украинцев, находящихся в Соединенных Штатах, что может привести к их ускоренной депортации сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Трампа и источники, знакомые с этим вопросом.

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Комментарии
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РФ
Раиса Фазлетдинова
Правильно сделают если отправят всех нахлебников домой. Пора уже с чужой шеи слезать и  начинать работать у себя на малой родине (с заглавной буквы не могу написать...). Земля заждалась. Пора её обрабатывать, сеять...  Скоро для хохлов ХАЛЯВА ЗАКОНЧИТСЯ ВЕЗДЕ. В других странах тоже начнут выпроваживать к себе домой загостившихся незванных&quot;гостей&quot;.  Как говорится: &quot; НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ, РОТ НЕ РАЗЕВАЙ!&quot;
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19 час.
Андрей Шишинов
А ведь это будущее пушечное мясо даже в другие страны слинять не смогут. Если конечно не обзавелись гражданством других стран. При депортации высылка идёт в страну гражданства, т.е. на территорию бывшей украины.
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14 час.
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