Berg PRESS

340 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Зачем ЕС еще три нищих страны на шею?В вымирающий Евро...
  • Олим Олимов
    Уркаине , уже никто и ничто не поможет! Чем больше русофобии, тем глубже окажутся в собственном дерьме!Владимир Зеленски...
  • Евгений
    Даже комментировать не хочется. Сами... Всё сами теперь)«Матушка Россия» ...

АКРА оценило антикризисные социальные выплаты в 450-500 млрд рублей

АКРА оценило антикризисные социальные выплаты в 450-500 млрд рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оценило размер социальных антикризисных мер в 450-500 млрд рублей, из них более 90% придется на выплаты пенсионерам, говорится в аналитическом комментарии агентства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх