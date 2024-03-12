Турецкий или иранский: какой путь развития палубных БПЛА подходит России?

Российский военно-морской флот ждут большие перемены. Сообщается о замене главкома ВМФ РФ Евменова на командующего Северным флотом Моисеева, а также о разработке некоего корабельного дрона-«камикадзе», который должен будет выполнять самый широкий круг задач.
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