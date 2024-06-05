Россия, Иран и Китай поддержали восстановление ядерной сделки

Страны продолжают поддерживать соглашение, несмотря на выход США Россия, Китай и Иран поддерживали и продолжают поддерживать соглашение по ядерной сделке (совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД), их позиция не изменилась после выхода Соединенных Штатов из соглашения, говорится в совместном заявлении трех государств, которое было выпущено в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).