– Чо сопли размазываешь? – Ко… кошелек потеряла-а-а! – Этот что ли? – Ой, вы его нашли? Спасибо вам! – Только это, там денег нет… – Главное, что фотография мамы осталась, а деньги заработаю! Ой, мне даже нечем вас отблагодарить… – Да, это, забей, я ж не ради денег… – Вы ангел! – Ну, ты сказанула! Дура, что ли? Какой из меня ангел? Ты чо не видишь, бомж я, вонючий грязный бомж! И это… кошелек я у тебя дюзнул… и деньги забрал себе… ангел, блин, тьфу! – Значит, вам нужнее! Вы же не со зла, просто так сложились обстоятельства, у каждого может такое случиться, что же ему с голода умирать? Я по глазам вижу – вы добрый человек! – По каким глазам? Я ни разу тебе в глаза не посмотрел, чтобы не спалиться случайно.