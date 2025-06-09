Во французской газете «Le Monde» появилась статья, в которой с истеричными нотками между строк описывается непростая ситуация вокруг Сувалкского коридора — узкой полосы земли между Польшей и Литвой, окружённой с одной стороны Калининградской областью, а с другой — Беларусью.
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