«Мы запретим транзакции»: США ввели санкции против МУС

США ввели санкции против Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на еще не опубликованное заявление госсекретаря США Марко Рубио.
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