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Свежие комментарии

  • Dimir De_Ross
    А лучше бы п⁰е⁶алась😏😂Лобода поругалась...

ТАСС: Следователи установили местонахождение иноагента Смольянинова

Следователи установили местонахождение актера Артура Смольянинова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в список экстремистов и террористов), обвиняемого в распространении недостоверной информации о ВС РФ.

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