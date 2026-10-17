В аэропортах Пензы, Саратова и Череповца введены временные ограничения на приём и отправку рейсов. Об этом заявили в Росавиации.
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