В систему страхования вкладов могут включить электронные кошельки

Законопроект разработали ЦБ и АСВ, скоро документ будет внесен в Госдуму. Воспользоваться возмещением средств при наступлении страхового случая смогут только те держатели электронных кошельков, которые прошли полную или упрощенную идентификацию Электронные кошельки запланировали включить в систему страхования вкладов.