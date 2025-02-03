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В систему страхования вкладов могут включить электронные кошельки

В систему страхования вкладов могут включить электронные кошельки

Законопроект разработали ЦБ и АСВ, скоро документ будет внесен в Госдуму. Воспользоваться возмещением средств при наступлении страхового случая смогут только те держатели электронных кошельков, которые прошли полную или упрощенную идентификацию Электронные кошельки запланировали включить в систему страхования вкладов.

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