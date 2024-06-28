Томенко: Алтайский край наращивает экспорт сельхозпродукции в Китай

По словам губернатора, регион также развивает сотрудничество с КНР в сферах образования, культуры и спорта Алтайский край наращивает экспорт сельхозпродукции в КНР, заявил губернатор Виктор Томенко в телеграм-канале.
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