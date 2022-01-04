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На запрос «сколько лет придурку» Google начал выдавать биографию Зеленского (ФОТО)

На запрос «сколько лет придурку» Google начал выдавать биографию Зеленского (ФОТО)

Украинские пользователи в соцсетях массово делятся «зрадой» от Google. На запрос «сколько лет придурку» поисковая система выдаёт официальную биографию президента Украины Владимира Зеленского на сайте его администрации (Офиса).

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