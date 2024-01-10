Марочко: западная техника ВСУ вязнет в снегу

ВСУ столкнулись с проблемами со снабжением, эвакуацией и проведением ротации из-за плохой проходимости западной техники по рыхлому снегу, сообщил в своем Telegram-канале подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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