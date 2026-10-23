Мигренью страдают женщины в три раза чаще, чем мужчины. Пик заболеваемости приходится на возраст 35 – 39 лет, что является наиболее экономически активным периодом жизни, сообщила ТАСС врач-невролог, кандидат медицинских наук и доцент кафедры нейронаук Новосибирского государственного университета Галина Мойсак.
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