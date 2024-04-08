Международный м...
ГлавнаяНовости медицины
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Международный медицинский центр Top Rambam

908 подписчиков

Современные методы лечения для предотвращения заболеваний сердца

Современные методы лечения для предотвращения заболеваний сердца

Рецидивирующие сердечные приступы распространены среди групп риска даже в молодом возрасте. О лечении повышенного уровня холестерина как средстве предотвращения повторных сердечных приступов, рассказывает профессор Саар Менаха, директор отделения интервенционной кардиологии медицинского центра Зачем человеку необходим холестерин и каково его происхождение? Каждая клетка человеческого тела окутана жировой оболочкой, поэтому жиры, как и вода, необходимы организму.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх