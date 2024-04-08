Современные методы лечения для предотвращения заболеваний сердца

Рецидивирующие сердечные приступы распространены среди групп риска даже в молодом возрасте. О лечении повышенного уровня холестерина как средстве предотвращения повторных сердечных приступов, рассказывает профессор Саар Менаха, директор отделения интервенционной кардиологии медицинского центра Зачем человеку необходим холестерин и каково его происхождение? Каждая клетка человеческого тела окутана жировой оболочкой, поэтому жиры, как и вода, необходимы организму.