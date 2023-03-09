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Реванш потомков

Реванш потомков

Здравствуй, Русская Цивилизация. В комментариях к статьям читатели часто задаются вопросом: "зачем европейские политики так себя ведут, они что, не понимают, что наносят вред своим странам"? И это очень правильный вопрос, который требует внимания.

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