Скорректирована работа наземного транспорта в Москве из-за обильных осадков

Непогодные условия могут повлиять на работу наземных транспортных средств в столице. Власти Москвы предупреждают пассажиров о возможном изменении графика движения автобусов и троллейбусов в зависимости от погодных условий.
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