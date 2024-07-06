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Скорректирована работа наземного транспорта в Москве из-за обильных осадков

Скорректирована работа наземного транспорта в Москве из-за обильных осадков

Непогодные условия могут повлиять на работу наземных транспортных средств в столице. Власти Москвы предупреждают пассажиров о возможном изменении графика движения автобусов и троллейбусов в зависимости от погодных условий.

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