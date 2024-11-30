МО опубликовало кадры боевой работы добровольцев формирования «Барс-Белгород»

Минобороны России 30 ноября опубликовало кадры боевой работы добровольцев формирования «Барс-Белгород» на полигонах по усилению блокпостов на дорогах и охране социально значимых объектов в Белгородской области.
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